La ciudad australiana de Brisbane será el escenario donde veremos reaparecer a Nadal tras un año alejado de las pistas a causa de una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda.

Tras caer lesionado en segunda ronda del Open de Australia de este año, Rafa pasó varios meses tratando de recuperarse con el objetivo de reaparecer en la gira sobre tierra, pero antes de Roland Garros, el manacorí convocó una rueda de prensa para anunciar que no jugaría en lo que restaba de año.

"Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera como para que mi final no sea en una rueda de prensa", señaló entonces.

Pues bien, este viernes el ganador de 22 Grand Slams ha comunicado la noticia más esperada: ya tiene fecha de regreso.

Será en el ATP de Brisbane, que se disputa días antes del arranque del Open de Australia, a modo de 'entrenamiento' para tratar de competir en el primer 'major' del año.

"Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane, en la primera semana de enero. Nos vemos allí", ha comunicado en un emotivo vídeo publicado en su cuenta.