El próximo 3 de junio, Rafa Nadal cumplirá 36 años y su futuro es una incógnita dado el dolor perenne que arrastra en su tobillo izquierdo debido al síndrome de Müller-Weiss.

Tras vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime en cinco sets y más de cuatro horas, el manacorí dejó entrever una posible retirada esta temporada, asegurando que los cuartos de final ante Novak Djokovic puede ser su "último partido" en Roland Garros.

"Sé mi situación y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros", explicó en rueda de prensa.

"El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas de Roland Garros", añadió.

En 2021, Nadal cayó en semifinales de su torneo fetiche ante el serbio y, debido al dolor que sufre en el tobillo, no se ve favorito ni de cerca: "En esta ocasión, junto a la de 2015, son las dos veces en la que él es más claramente favorito. Las otras veces yo era un poquito más o 50/50".

"Espero estar lo suficientemente bien para entrenar mañana. Llevo un año sin jugar contra Djokovic y es un gran reto. Ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza", ha zanjado el ganador de 21º Grand Slams.