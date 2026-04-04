El llamativo mensaje de Boris Becker tras la apuesta de Swiatek por Nadal: "¡Buena elección!

Tras unos malos resultados, la tenista polaca se ha refugiado en Mallorca para servirse de la experiencia de Rafa y Francisco Roig, su nuevo entrenador, y así afrontar lo que viene de circuito al más alto nivel.

Hace unos días se confirmaba que Iga Swiatek regresaba a Mallorca para entrenarse en la Rafa Nadal Academy. La que fuera número uno del ranking WTA en 2022 no está logrando dar su máximo nivel sobre la pista este inicio de 2026 y de cara a las próximas citas importantes en el calendario sobre tierra batida (Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros) ha decidido entrenarse con el mejor tenista de la historia sobre esta superficie.

Así es, la jugadora polaca estrena nuevo entrenador, Francisco Roig, quien fuera parte del equipo de confianza de Rafa Nadal durante muchos años. Además, en vídeos difundidos a través de redes sociales, se puede ver a la tenista recibiendo consejos directos del mallorquín. "¡Bienvenido al equipo, Francisco! Muy ilusionada ante este nuevo episodio", recibía la número cuatro del mundo a su nuevo técnico.

Sobre la decisión de Swiatek ha opinado el extenista Boris Becker. El ganador de siete Grand Slams solo ha tenido buenas palabras para los implicados en la operación y se expresaba así en redes sociales: "Me encanta Rafa, es el mejor que hubo nunca sobre tierra, ¡sin duda! También respeto a Francisco Roig. Me lo he encontrado muchas veces y me encanta hablar de tenis con él. ¡Buena elección, Iga!".

De esta manera Swiatek buscará volver a reencontrarse con su mejor tenis para plantar cara a Aryna Sabalenka y estar en la lucha por los Grand Slams. Y que mejor estrategia que aprendiendo de Rafa Nadal para volver a situarse en lo más alto. El WTA 500 de Stuttgart será su primera prueba para demostrar que este 'reset' en Mallorca le ha servido para dejar atrás las frustraciones de inicio de año.