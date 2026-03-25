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En cuartos de Miami

Landaluce desvela el apoyo que ha recibido de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz

El tenista español, que ya está en cuartos de final del Miami Open, cuenta las conversaciones que ha tenido con Nadal y con Alcaraz.

Martín LandaluceMartín LandaluceAgencia EFE

El tenis español, además de un Carlos Alcaraz que ya tiene siete Grand Slams a pesar de que su carrera acaba de empezar, cuenta con una nueva joya: Martín Landaluce. Ya está en cuartos de final del Miami Open después de remontar a Sebastian Korda, el tenista que tumbó a Carlitos.

Y después de su victoria ha desvelado las conversaciones que ha mantenido con Rafa Nadal y con Carlos Alcaraz.

"Con Carlitos y con Rafa hablo de vez en cuando. Con Rafa hablé en Lledà y tuvimos una conversación que me ayudó bastante. A Carlos lo he visto algunos días. Son dos personas muy agradables, siempre dispuestas a apoyar y a hacer que el tenis español siga creciendo", explica el joven tenista español.

No han hablado en los últimos partidos, pero sí siente su apoyo: "En estas últimas rondas no me dijeron nada, pero sé que están ahí, sé que están contentos por lo que estoy haciendo y espero seguir coincidiendo con ellos para aprender lo máximo posible".

Landaluce vuelve a saltar a la pista este miércoles: se enfrentará en cuartos de final al checo Jiri Lehecka.

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