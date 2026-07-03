¿De qué depende el futuro de Fernando Alonso? "Aunque el coche sea muy bueno..."

El piloto asturiano dice que tomará una decisión este verano: "No puedo decir que esa decisión esté conectada a si el coche es bueno o malo".

El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no solo depende de que el Aston Martin sea competitivo o no. En la previa del Gran Premio de Gran Bretaña el asturiano ha dicho que aunque el coche fuera rápido, él podría dejar la competición. El motivo sería que este deporte estaría encaminándose en "la dirección equivocada".

En palabras que publica 'AS, Fernando habla así de su futuro: "No puedo decir que esté realmente conectado a si el coche es bueno o malo, hay otros factores en los que tengo que pensar. Quizá el coche sea superbueno y sientes que el deporte va en la dirección equivocada".

Será en el Gran Premio de Hungría, a finales de este mes, cuando se introduzca el AMR26 'B': "Para mí es importante sentir en Hungría que estamos entendiendo cuáles son las debilidades del coche y las estamos abordando, y especialmente en el paquete aerodinámico, que es el primero que viene".

"Estamos luchando con cosas muy específicas y si esas se mejoran en Hungría y podemos conducir el coche al máximo, entonces creo que hay un camino muy claro y un buen impulso que podemos tomar para 2027. Para mí eso es lo más importante", explica el bicampeón de la Fórmula 1.

No será la única mejora que introduzcan a corto plazo: "Quizás el coche no mejore mucho en Budapest, pero tenemos otra mejora o un concepto completamente nuevo para el año que viene, o hay sensaciones diferentes en el equipo que me hacen pensar en continuar más años".

"Sin duda, sería agradable tener una buena carrera en Budapest justo antes de las vacaciones, pero no será, digamos, el único punto", cierra Fernando.

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