Pablo Carreño pierde los papeles con el juez de silla: "Tú eres muy malo"

En el Challenger de Girona, Pablo Carreño ha protagonizado una discusión muy aireada contra el juez de silla hasta el punto de amenazar con no continuar jugando. El español estaba disputando los octavos de final del Challenger en tierras gerundense.

Con el partido igualado en el tercer set ante el tenista Radulov, el de Gijón ha mostrado un cabreo monumental contra el que es la autoridad final del encuentro.

¿El motivo? Una bola que se cantó como fuera, aunque el juez le dio validez. "La bola ha sido mala y se ha inventado que es buena", protestó el tenista que no estaba conforme con la decisión tomada. Las protestas fueron a mayores.

"Llama al supervisor, llama al supervisor...", le gritó varias veces al juez de silla, llegándole a empujar. "No me toques", fue la reacción del arbitro al empujón propiciado por el tenista.

Además de intentar argumentar con él. "Yo no puedo llamar al supervisor por esto, por esto no puedo, por otra razón sí", le respondía. Sin embargo, el tenista '109' del ranking ATP no entraba en razón, el enfado incremento hasta llegar a advertir que continuaría.

"Yo no quiero jugar porque tú eres muy malo y no tienes que estar sentado ahí", decía e insistía en llamar al supervisor: "Porque no llamas al supervisor".

Finalmente, el tenista siguió en pista y terminó llevándose el triunfo ante el búlgaro en el tie-break en el tercer set. El resultado del partido fue 2-6, 7-5 y 6-7.