"Qué talento hay en este país": Garbiñe Muguruza alucina con la irrupción de Rafa Jódar

La extenista española no ha ocultado su fascinación por la explosividad del joven tenista, aunque le recomienda "digerirlo" con calma para no verse afectado.

Rafa Jódar es la sensación del tenis español. Con la ausencia de Carlos Alcaraz por su lesión en la muñeca derecha, el de Leganés es, actualmente, el mayor exponente del tenis español. Tal es así que despierta pasión en cada torneo que juega.

En Roland Garros, Jódar dejó destellos de su nivel y estilo de juego, e incluso acabó siendo elogiado por sus rivales. En una entrevista para el 'Diario AS', Garbiñe Muguruza, extenista española y directora de las Finales WTA, se ha mostrado "alucinada" por el joven talento español.

Con motivo de los 10 años de su triunfo en el Abierto de Francia, la extenista ha aplaudido el bagaje de Rafa. "Sobre Rafa Jódar... madre mía. Qué talento hay en este país. Justo cuando Carlos se lesionó, aparece Rafa Jódar. Cuando le vi jugar en directo en Madrid, aluciné", confiesa Muguruza.

La representante española ha elogiado su estilo de juego en pista, sobre todo por su pronta edad. "La velocidad de bola que tiene, la técnica tan buena y limpia... Eso es muy importante para competir al máximo nivel y evitar lesiones. Estoy impresionada porque no es normal que un chico joven, tímido, con su padre, juegue así", añade.

Por último, Garbiñe se ha mostrado cauta con el progreso de Jódar debido al escaso tiempo que ha transcurrido desde su aparición en el circuito ATP. "Llega lejos en el Mutua, juega bien en Roma y aquí se planta en cuartos como si fuese normal jugar a cinco sets. Ahora es importante ver cómo digiere todo esto porque es mucho de golpe", concluye Muguruza.

Su padre como estandarte principal

Además de elogiar su estilo de juego y su irrupción en el tenis profesional, Garbiñe ha hablado acerca de la presencia de su padre como único individuo en el equipo de Jódar.

"Es normal. Solo lleva seis meses en el circuito. Lo normal es ir con tu entrenador, y en su caso es su padre. Ya llegará el momento de buscar preparador físico y más gente alrededor porque la exigencia lo requerirá", señala Muguruza, aportando normalidad al asunto que ha causado revuelo en los últimos torneos.

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