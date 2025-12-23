Ahora

El 'divorcio' del año

Garbiñe Muguruza, atónita ante la ruptura de Alcaraz con Ferrero: "Es muy raro"

La extenista, y ahora codirectora del Mutua Madrid Open, ha compartido su opinión acerca de la separación entre el murciano y su célebre entrenador tras siete años juntos.

Juan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero y Carlos AlcarazGetty

Las reacciones a la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero no paran de proliferar, y muchas personalidades del mundo del tenis como Greg Rusedski, Feliciano López o Toni Nadal se han pronunciado mostrando su parecer. La última de ellas ha sido ni más ni menos que la extenista y nueva codirectora del Mutua Madrid Open, Garbiñe Muguruza.

Tras el anuncio de su nuevo cargo hace una semana, la ganadora de un Roland Garros y un Wimbledon ha sido entrevistada en la 'Cadena SER', donde ha hablado de la ruptura de Alcaraz con Ferrero, su nuevo puesto, la Batalla de los Sexos y Paula Badosa.

Sobre Carlitos y su ya exentrenador, la ganadora de dos Grand Slams se ha mostrado muy sorprendida ante un cambio tan extraño para el tenista murciano. "Me sorprendió muchísimo la ruptura de Alcaraz con Ferrero, como a todo el mundo", apunta Garbiñe.

El principal motivo de su sorpresa fue la posición actual de Carlos en el ranking de la ATP y su excelente año. "Carlos Alcaraz es el número 1 del mundo y no se puede mejorar mucho más su temporada, así que es raro hacer un cambio así cuando algo funciona", añade la extenista analizando la situación de Alcaraz.

A diferencia de otros tenistas como Rafa Nadal, que apenas experimentó cambios en su staff durante su extensa carrera, Muguruza ha compartido sus vivencias al haber tenido hasta tres entrenadores: "Yo tuve tres entrenadores, pero uno normalmente valora el cambio cuando siente que necesita una nueva voz, o que las cosas no marchan bien".

"Eso siempre suele venir de un momento no tan bueno, no de cuando ganas o eres el número 1 del mundo. Por eso es muy raro", concluye Garbiñe, puntualizando lo extraño que resulta este cambio en el mejor momento de la trayectoria de Alcaraz.

