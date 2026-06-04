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Llegó a cuartos

El pronóstico de una extenista sobre Rafa Jódar: "Estamos ante un futuro campeón"

La extenista Anne Keothavong cree que Rafa Jódar será candidato a ganar un Grand Slam en un futuro próximo.

Rafa JódarRafa JódarGetty

Rafa Jódar alcanzó los cuartos de final de Roland Garros. Cayó contra Alexander Zverev, el gran favorito, en tres sets. Pero con la sensación de que a sus 19 años tiene muchas cosas que decir en el mundo del tenis.

La extenista Anne Keothavong, en 'TNT Sports', está convencida de que Jódar ganará muy pronto un Grand Slam.

"Su rápido ascenso en el ranking no es casualidad. Cuando ves a un jugador joven progresar tan rápido como él lo hizo, mostrando el tipo de tenis que vimos, es que tiene un talento excepcional", dice la extenista.

Y lanza su pronóstico: "No sé hasta dónde puede llegar, pero creo que estamos hablando de un futuro campeón de Grand Slam".

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