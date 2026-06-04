"Me gustaría dejar el tenis": la sorprendente declaración de Sabalenka tras caer en Roland Garros

La tenista bielorrusa se mostró desolada al perder en cuartos de final, y afirmó estar "cansada mentalmente" de sus derrotas, antes de dejar en el aire su pronta retirada.

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, ha dejado paralizado al mundo del tenis al proclamar su deseo de dejar el tenis. La tenista bielorrusa se mostró desolada en la rueda de prensa posterior a su derrota en los cuartos de final de Roland Garros.

Su sorprendente caída ante Diana Shnaider (6-3, 5-7, 0-6) se suma a una cadena de malos resultados desde el Masters 1000 de Miami que está haciendo mella en su figura. "Me he metido en un agujero a partir del final del segundo set y no he sabido salir", espetó Sabalenka ante los medios de comunicación.

Acto seguido, la tenista confesó sentirse cansada emocionalmente al enfocarse "demasiado" en haber perdido. "Estoy cansada de perder partidos por este motivo", añadió Aryna.

La frustración de Sabalenka se expuso en sus declaraciones donde acabó sorprendiendo a los asistentes, afirmando que no descarta "dejar el tenis". "Ahora mismo me gustaría dejar el tenis. Ya veremos en unos días, espero recuperarme mentalmente", resaltó la bielorrusa.

Por último, se quejó de forma pública hacia la organización del Abierto de Francia debido a que tuvo que jugar el partido al aire libre con bastante viento, mientras "el año pasado, vi un partido de hombres que en condiciones similares cerraron el techo para favorecer el espectáculo".

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