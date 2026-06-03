"Jódar es como Sinner": Ferrero destaca que Rafa "pudo progresar a la sombra de Alcaraz"

El exentrenador de Carlitos se ha deshecho en elogios hacia el joven tenista de Leganés tras su irrupción esta temporada.

Nadie niega que Rafa Jódar está siendo la gran sorpresa del circuito este 2026. Buena actuación en Australia, primer título ATP en Marrakech, cuartos de final en Madrid y Roma... y consagración en Roland Garros llegando hasta cuartos.

Sobre el joven de solo 19 años le han preguntado a Juan Carlos Ferrero en una entrevista con 'El Corriere della Sera', y se ha deshecho en elogios hacia él.

"Jódar nos sorprendió a todos. Es muy sólido mentalmente; entrenar la Copa Davis con Carlos le ayudó a comprender las áreas que necesita mejorar. Pudo progresar a la sombra de Alcaraz, sin distracciones", ha arrancado.

De hecho, le ve muchas similitudes con el número 1: "Es como Sinner: una derecha que necesita perfeccionarse, un revés que es un golpe natural".

Sobre que esté solo su padre en el box, Ferrero lo ve correcto: "Por ahora, el padre de Rafael es suficiente; ya veremos en el futuro. Sin duda, Jódar merece títulos de Grand Slam".