Es una de las grandes incógnitas que sondean al mundo del tenis. ¿Por qué Carlos Alcaraz puede descansar en la Copa Davis y Novak Djokovic no? Son muchos los aficionados al tenis que se hacen esta pregunta y la respuesta reside en el reglamento que impone la ITF (Federación Internacional de Tenis) para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La fase de grupos de la Copa Davis está en marcha desde este martes. España debutará ante República Checa este miércoles a las 15:00 y lo hará sin Carlos Alcaraz que decidió no disputar el torneo por la presencia de algunas problemas físicos. El murciano lamentó no poder acudir con la selección y lo justificó con la fatiga y con el exigente calendario que ha tenido estos últimos meses.

No obstante, salta a la vista que, habiendo disputado prácticamente los mismos torneos, Novak Djokovic sí acuda a la Copa Davis. Esto ha despertado la atención de muchos seguidores del tenis que no se explican cómo 'Nole', dieciséis años mayor que Carlitos, no acuse el cansancio y el murciano, sí.

La respuesta tiene mucho menos que ver con el estado físico de ambos de lo que uno se pueda pensar. La clave reside en los requisitos que impone la ITF para disputar los Juegos Olímpicos que se disputarán el próximo verano en París.

Para jugar los JJOO, el organismo exige a los tenistas un mínimo de dos convocatorias con su equipo nacional en el último ciclo olímpico (4 años) en la Copa Davis. Carlos Alcaraz sí ha disputado dos veces la competición mientras que 'Nole' no.

El de El Palmar adquiere esas dos convocatorias por haber jugado tanto la fase previa como la fase final de la edición de la Copa Davis 2022. En cambio, el serbio solo ha ido convocado con su selección para disputar el torneo en una ocasión en los últimos cuatro años y fue en la fase final de 2021, que perdió ante Croacia en semifinales.

Es por ello que Djokovic se ha visto 'obligado' a ir con Serbia en esta fase previa de la Copa Davis, porque en el caso de no ir no se aseguraba su participación en los JJOO.

¿Qué pasa con Rafa Nadal?

El catorce veces campeón de Roland Garros no suma esas dos convocatorias pertinentes con la selección en los últimos cuatro años. Sin embargo, la ITF hace excepciones con jugadores que han sufrido lesiones de larga duración, que experimentan un bajo ranking (Nadal es el 239 del mundo actualmente) o que tienen un gran palmarés en la Davis (Rafa tiene cinco).

Nadal cumple con estos tres requisitos que pide la ITF y es por ello que con casi total seguridad, el organismo le concederá una 'wildcard' al manacorí para disputar a los JJOO de 2024.