La fase de grupos de la Copa Davis da comienzo este mismo martes. La competición se celebrará en cuatro ciudades europeas distintas: Bolonia, Mánchester, Split y Valencia. Esta última será la sede en la cual la selección española dispute sus partidos correspondientes al grupo C en los que se medirá a Serbia, República Checa y Corea del Sur.

Hace varios días se confirmaba la baja de la estrella del combinado español, Carlos Alcaraz. El murciano se vio obligado a renunciar a jugar el torneo por el cansancio y la amplia carga de partidos que lleva arrastrando desde este pasado mes de agosto.

David Ferrer, capitán de la selección, ha hablado en 'Diario AS' sobre lo que supone para el equipo la baja del campeón de Wimbledon: "Estuve en Nueva York con ellos y nada más terminar el partido hablé con Juan Carlos (Ferrero). Tenía algunos problemas físicos y estaba muy cansado. Me comentaron que no iba a poder venir y que lo sentía mucho".

A pesar de la sensible baja de Carlitos, Ferrer contará con Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Albert Ramos, Marcel Granollers y Bernabé Zapata para pasar a la siguiente ronda, algo factible para el capitán alicantino que confía plenamente en los jugadores disponibles: "Centrado en los jugadores que tenemos. Es un gran equipo para intentar clasificar y estamos centrados en ello".

A pesar de ello, Ferrer sabe que no va a ser fácil. España se verá las caras ante República Checa, Serbia (que contará con Novak Djokovic) y Corea del Sur. El grupo se antoja duro y el capitán es consciente de ello.

"Chequia tiene un equipazo. Lehecka es muy peligroso, ha ganado a buenos tenistas y es top-30. Y Mensik ha pasado la qualy y dos rondas del US Open. Luego tienen un buen dobles, y ahora con un buen singlista y un buen dobles puedes ganar la Davis, no es como antes que necesitabas dos singlistas. Va a estar muy igualado, vamos a sufrir para clasificarnos, pero confío en que lo hagamos. Serbia, independientemente de Djokovic, está muy bien cubierta", ha explicado Ferrer.