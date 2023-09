Ha comenzado la Copa Davis en Mánchester y la asistencia de público está siendo escasa. Por ello ya se han producido las primeras críticas a la organización y alguna se ha acordado de Gerard Piqué, quien fuera organizador de la competición.

Stan Wawrinka, tenista suizo, ha mencionado al exfutbolista en sus redes sociales en un vídeo mostrando las gradas vacías en la eliminatoria entre Suiza y Francia.

"Gracias, Piqué y Federación Internacional de Tenis: Francia - Suiza en Mánchester 'lol", ha publicado el tenista suizo.

Francia y Suiza se encuentran en el Grupo B junto a Gran Bretaña, anfitriona del torneo, y Australia.

Thank you @3gerardpique@ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd