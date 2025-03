El puntazo sobrenatural de Rune a Tsitsipas que pone en pie a Indian Wells: ¿El mejor del año?

La madrugada del martes al miércoles ha dejado uno de los grandes puntos del Masters 1000 de Indian Wells, si no es el mejor de lo que va de torneo... y del año. Lo ha protagonizado Holger Rune en su duelo de octavos de final frente a Stefanos Tsitsipas.

Con 4-3 en el marcador favorable para el danés en el segundo set, Rune se inventó un punto estratosférico. Tras una subida a la red de este y la respuesta de Tsitsipas con un globo, Holger se atrevió con un 'willy' (golpear la pelota por debajo de las piernas y de espaldas a la red) en forma de globo.

El resto de Holger Rune pasó por encima del griego y la metió justo en la línea de fondo. Pese al esfuerzo de Tsitsipas de llegar a la pelota, no pudo devolver el globo al lado de la pista del de Dinamarca y el público enloqueció con el resto. Al mismo tiempo, Rune pedía a los espectadores más ruido tras el 'puntazo' realizado.

La jugada del número 13 del mundo le sirvió para salvar la primera bola de break que disponía Tsitsipas. Finalmente, este punto le sirvió para que a la postre venciera al griego por 6-4 y 6-4 en menos de hora y media de partido.

El próximo rival para Rune en cuartos de final será el neerlandés Tallon Griekspoor y se disputará el próximo jueves. Quien está pendiente de entrar entre los ocho mejores es Carlos Alcaraz. El murciano jugará los cuartos contra el búlgaro Grigor Dimitrov en la madrugada de este miércoles al jueves.

