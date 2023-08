Carlos Alcaraz y Lloyd Harris se enfrentarán en la segunda ronda del US Open. El tenista sudafricano, número 177 del ranking ATP, ha concedido una entrevista a 'ClayTennis' en la que reconoce el alto nivel del tenista murciano.

Harris admitió el mérito de los éxitos que ya ha cosechado Alcaraz: "Es increíble, ¿verdad? Ya está ahí arriba, en las conversaciones con los más grandes de la historia. A su edad, hacer lo que ha hecho, ser el número uno es espectacular, pero no me sorprende".

"Se lo merece, tiene un gran juego, una gran mentalidad y un gran equipo a su lado", añadió.

Con respecto al partido que enfrentará a ambos en el US Open, el sudafricano asumió que Alcaraz no tiene ninguna debilidad: "No, no tiene ningún punto débil. Tengo que ser aún mejor, es mi única opción, lo único que puedo hacer. Es lo que le convierte en un jugador completo. No tiene ninguna debilidad".

Horario del Alcaraz - Harris

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Lloyd Harris se disputa en la pista central del US Open, la Arthur Ashe. Hay dos partidos previos en dicha pista antes del enfrentamiento del español y el sudafricano, por lo que el horario no es fijo, pero está pronosticado que comience entorno a la una de la madrugada en España.