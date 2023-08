Carlos Alcaraz es el actual campeón del US Open y ya ha empezado su defensa por el título. Pero no quiere ni oír hablar de ello ni de lo que logró en el pasado. Se centra en el presente, en jugar su mejor tenis en la pista rápida de Nueva York.

Así lo expresó tras superar en primera ronda a Dominic Koepfer, que se tuvo que retirar lesionado al torcerse el tobillo. "Estaba emocionado de volver, pero no estoy pensando en defender el título, ni que fui campeón el año pasado...", dijo el murciano en sala de prensa.

"Sólo me concentro en jugar a mi mejor nivel, recuperar el nivel que jugué el año pasado e intentar hacer las mismas cosas. Intento mantenerme al margen de toda la presión que la gente me pone por ser el campeón defensor", insistió Alcaraz, que ya no es número 1 del mundo.

Una posición que ahora ocupa Novak Djokovic. Pero Carlitos tampoco quiere pensar en eso: "Ahora mismo es un objetivo para mí ser el número 1. Dije antes que estamos teniendo una muy buena batalla por el número uno Novak y yo. Sabía que iba a recuperarlo después del US Open. Cuando termine el torneo intentaré recuperarlo yo lo antes posible".

"Estoy trabajando para eso. La temporada tiene muchos torneos hasta que termine el año, así que intentaré recuperarlo antes de que acabe el torneo, antes de que acabe el año", ha sentenciado Carlitos, que se medirá a Lloyd Harris en la segunda ronda del torneo.