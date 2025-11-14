Un legendario entrenador lanza la comparación definitiva entre Alcaraz y Sinner: "A nivel mental..."

Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores más importantes de la historia del tenis, analiza los golpes y la fortaleza mental de Carlos y de Jannik.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner van camino de jugarse otro gran torneo en la final. Son las ATP Finals. Ambos están en semifinales. Y el legendario entrenador Patrick Mouratoglou ha lanzado la comparación definitiva entre los dos tenistas: el saque, el revés y la derecha, las dejadas y la fortaleza mental.

Así lo apunta en declaraciones que recoge 'Eurosport'. En el saque y en el revés se queda con el italiano, que acaba de perder el número 1: "Gracias a su altura, abre la pista de maravilla. Saca rápido, tiene un segundo saque increíble y puede colocar la bola en cualquier sitio".

"Increíblemente consistente. Domina el pase largo a la línea de fondo de forma asombrosa y también encuentra el cruzado corto con una precisión asombrosa", explica sobre Sinner.

En la red y en las dejadas, elige a Carlitos: "Sube mucho más a la red que Jannik, y es muy eficaz allí... y en las dejadas probablemente sea el mejor del mundo con mucha diferencia".

A nivel de fortaleza mental, Mouratoglou no es capaz de quedarse con ninguno. Elige a los dos. Así lo explica: "Jannik por la increíble calidad de su concentración. Y Carlos por la pasión que tiene".

Jannik y Carlos, la nueva rivalidad del tenis, se podría ver las caras antes de que acabe el año. Ya sabe que el tenista español será el que acabe como número 1 del mundo, pero un duelo a última sería una delicia para el mundo del tenis.