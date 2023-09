Rafa Nadal sigue siendo una de las grandes figuras a seguir en el tenis. A pesar de sus casi nueve meses de inactividad, el manacorí sigue siendo uno de los grandes referentes del deporte de raqueta. El último en reconocer que se fija en el español ha sido uno de las grandes promesas del deporte, Ben Shelton.

El americano de 20 años, campeón de la Laver Cup con el Resto del Mundo, alcanzó unos más que meritorios cuartos de final en el US Open, donde cayó ante Novak Djokovic. Aun así, dejó muy buenas sensaciones en la pista y se consolidó como otro de los tenistas a tener en cuenta de la nueva generación.

Shelton ha admitido que desde bien pequeño su referente es Rafa Nadal: "Me encanta pelear en la cancha, darlo todo hasta el final y tengo claro que jamás me voy a rendir. En cierta manera, considero que esa filosofía ha calado en mí por haber seguido tanto a Rafa durante su trayectoria".

"Siempre ha sido un tipo al que no se podía reprochar nada porque da su mejor esfuerzo. También me he fijado siempre en el fuego competitivo que tiene, en cómo elige cuándo mostrar sus emociones. Siempre ha sido una inspiración", confesó el estadounidense en rueda de prensa.

Su primer título

Ben Shelton ganaba su primer título el pasado fin de semana después de conquistar la Laver Cup con el Resto del Mundo. El americano ganó el partido decisivo junto a Francis Tiafoe y certificó la abrumadora victoria de su equipo por 13-2 ante un combinado europeo que en ningún momento del torneo estuvo a la altura.