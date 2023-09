La Laver Cup se disputará este año sin los dos grande estandartes del tenis mundial. Ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz jugarán esta competición que enfrenta a un equipo formado por tenistas de Europa y uno formado por jugadores del Resto del Mundo.

La causa de la ausencia del uno y dos del mundo es exactamente la misma, descanso. Tanto Carlos como 'Nole' acarrean mucha fatiga y si pretenden afrontar el tramo final de temporada de manera competitiva lo suyo sería que descansaran.

Es por ello que el serbio ya anunció a principios de semana que no disputaría la gira asiática. En cambio, Alcaraz, que se ausentó de la Davis, si la jugará y tendrá en sus manos la oportunidad de recortarle muchos puntos al líder del ranking.

Djokovic por su parte, que si disputó la Copa Davis aseguró a través de sus redes que necesitaba descanso y que por esa razón no jugaría ni en Pekín, ni en Shanghái, ni en Astana, ni en Tel-Aviv.

Es evidente que que las dos estrellas del tenis actual no vayan a estar en la Laver Cup le quita mucho atractivo al torneo pero eso no quiere decir que no vayan a estar presentes grandes jugadores.

El equipo de Europa contará con: Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich y Gaël Monfils.

Por su parte el equipo del Resto del Mundo tendrá en sus filas a: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton y Francisco Cerúndolo.