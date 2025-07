El desconocido rival de Alcaraz en segunda ronda de Wimbledon le lanza un desafío: "No es una excepción..."

Carlos Alcaraz se verá las caras en segunda ronda con el joven Oliver Tarvet, un auténtico desconocido en el circuito profesional. Pero ya le ha lanzado un desafío. Cree que puede vencer a cualquiera. También al actual campeón de Wimbledon. Palabras mayores para él.

Esto ha dicho Tarvet en la previa del partido: "Esto es lo que uno sueña de niño, siempre vine a este torneo cuando era pequeño, es para lo que trabajas, un objetivo a largo plazo. Que todo suceda tan repentinamente lo hace más especial, pero siento que nada cambiará cuando juegue contra Alcaraz".

"Vine aquí sin ninguna expectativa, estoy seguro de que puedo ganar a cualquiera y Alcaraz no es una excepción. Obviamente, él ha hecho una cantidad increíble de cosas en el mundo del tenis, es un tipo a respetar, pero hay que salir a intentar ganarle. Será especial enfrentarme a él, además en una cancha más grande, intentaré que el momento no sea demasiado grande para mí", dice el joven tenista.

Espera que sea un partido más y no cambiar nada por medirse al murciano: "Intentaré afrontar el partido del miércoles como cualquier otro, tengo una rutina que funciona bastante bien. Me gusta despertarme temprano, desayunar temprano, darme mi tiempo para ubicarme en el lugar correcto. Esto es clave para mí, me hace sentir competitivo".

"Luego en la pista siento que tengo buenos tiros, buenos saques, veo una ventaja competitiva en mi mentalidad. Si estoy muy concentrado tengo una fuerza extra respecto a los demás. También suelo llevar un diario conmigo, a veces me veréis que lo saco para apuntar alguna cosa, me ayuda a tener éxito durante el proceso. Una cosa que siempre me sirve mucho es centrarme en cada detalle, escuchar música es otra rutina que me ayuda mucho a estar en el lugar adecuado", ha expresado el rival de Alcaraz, que ha dejado claro que no tiene miedo.