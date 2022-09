Rafa Nadal ya se encuentra en tercera ronda del US Open, donde se medirá a Richard Gasquet, tras ganar al italiano Fabio Fognini por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1.

En un partido malo del manacorí en el que fue de menos a más, el ganador de 22 Grand Slam supo sobreponerse al set inicial ganado por el italiano.

Con 3-0 favorable en el cuarto set, Rafa dio el susto. Se esforzó en llegar a una pelota larga de Fognini y, tras impactar con ella, su raqueta rebotó en el suelo y golpeó contra su nariz.

Rápidamente, el balear fue al banquillo, se tiró al suelo y solicitó asistencia médica para cortar la hemorragia.

"Al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe", señaló Rafa tras el encuentro.

"Sabía que tendría algún problema (tras el golpe), pero al final gané ese juego. Lo más importante en este deporte es que cuando estás jugando mal, no tienes que estar demasiado lejos en el resultado, y cuando juegas bien, tienes que intentar acelerar", añadió.

Después de que le pusieran un apósito para que dejara de sangrar, Nadal no tardó mucho en 'liquidar' un partido que empezó mal, pero en el que supo sobreponerse a las adversidades para estar ya en tercera ronda. El tercer grande y el número 1, más cerca.