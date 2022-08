Este lunes comienza el último Grand Slam de la temporada: el US Open. Aunque habrá grandes ausencias como la de Novak Djokovic (por no vacunarse y por ello no poder entrar a Estados Unidos) o Alexander Zverev (lesión), este torneo servirá probablemente para que veamos a un nuevo número 1 del mundo en el ranking ATP.

Tanto Rafa Nadal como Carlos Alcaraz tienen la posibilidad de lograrlo y batir un récord, ya que ambos dependen de sí mismos. Incluso Medvedev, Ruud y Tsitsipas tienen opciones.

Las cuentas para que Nadal vuelva a lo más alto del ranking son muy sencillas: si es campeón, será número 1. Además, en el caso de que los otros cuatro candidatos no llegaran a la final (o cayeran en las primeras rondas) y Nadal avanzara, el balear ya se aseguraría el trono, aunque esto es improbable que ocurra. Sin embargo, esto es algo que a Nadal no le preocupa: "La época de luchar por el número uno ya pasó para mí", comentó hace unos meses.

En el caso de Alcaraz es algo más complicado. El de El Palmar será número 1 si perdiera la final contra un tenista que no sea ni Medvedev, Ruud o Tsitsipas y además, Nadal no podría pasar de cuartos de final. De hecho, tras el sorteo del cuadro, Nadal y Alcaraz podrían enfrentarse en unas hipotéticas semifinales.

Medvedev ganó el año pasado el título, por lo que si consigue levantar de nuevo el título por segundo año consecutivo, se mantendrá en lo más alto. Es por ello que Nadal puede ser también número 1 si pierde la final, salvo si la perdiera contra el ruso. Hacía 19 años que hasta cinco tenistas no tenían la posibilidad de convertirse en número 1.

Nadal y Alcaraz pueden batir un récord

Si Rafa Nadal levanta por quinta vez en su carrera el trofeo del US Open, se convertirá en el jugador más veterano de la historia en ser número 1. Este récord ahora mismo lo posee Novak Djokovic.

Por su parte, el caso de Carlos Alcaraz es todo lo contrario: en caso de salir del US Open como número 1, sería el jugador más joven de la historia en conseguir esta hazaña, con 19 años.