Paula Badosa se ha retirado de Roland Garros por lesión en su partido ante Veronika Kudermetova. Unas molestias en el gemelo de su pierna derecha han impedido que la española terminara el partido de tercera ronda.

Badosa, en el 12º juego, no podía más y tomo la decisión de abandonar el partido y, por lo tanto, el torneo. Logró adelantarse con un 2-0 a su favor, pero Veronika Kudermetova remontó y, finalmente, se impuso en el primer set por 6-3.

Tuvo que ser atendida por uno de los fisioterapeutas del torneo en el 5-2 y a la hora y ocho minutos de partido su sóleo derecho dijo basta. La número cuatro del mundo abandona Roland Garros en tercera ronda después de vencer de forma solvente a Fiona Ferro por 6-2/6-0 y a Kaja Juvan, con mayor complicación, por 7-5/3-6/6-2.

Badosa, que fue número dos del mundo hasta hace no mucho tiempo, afirmó que no se encontraba en su mejor estado físico antes de viajar a París. "No llego a Roland Garros como me gustaría", indicó, mientras que la presión continúa siendo un muro a derribar.

"Estoy en las redes sociales porque me toca y los fans ven la parte personal de ti. Me toca estar ahí por marcas y porque el futuro está ahí porque es la manera de estar en contacto conmigo. Me gustaría no estar porque a mí me resta más que suma", sentenció, después de avanzar a la tercera ronda de Roland Garros.

A pesar de su fugaz y amarga estancia en París, comienza la temporada de hierba. Wimbledon espera.