El 'palo' de Novak Djokovic a Indian Wells tras caer en primera ronda: "La diferencia es inmensa..."

"He sufrido mucho..."

Novak Djokovic sigue sumido en una profunda crisis de juego y resultados. El serbio ha caído en primera ronda de Indian Wells ante Botic Van de Zandschulp por 2-6, 6-3 y 1-6 y encadena tres partidos consecutivos perdiendo, algo que no pasaba desde hace siete años.

Desde su retirada en el Open de Australia ante Alexander Zverev, 'Nole' no ha podido superar la primera ronda de los dos torneos que ha jugado, Doha e Indian Wells. Sin embargo, Djokovic le ha encontrado una explicación a su derrota ante Botic lanzando un 'dardo' a la organización del torneo.

En rueda de prensa posterior al partido, Novak quiso hacer hincapié en las virtudes del rival y en la insuficiente condición de la pista como para jugar un choque de este calibre: "La diferencia entre la pista central y las otras es inmensa. La pelota bota mucho más alta que en pistas de tierra batida. He sufrido mucho con eso, no he podido encontrar el ritmo".

"Siempre pasa algo, pero no quiero hablar de ello. No hay ninguna excusa para una mala actuación. No se siente bien cuando juegas de esta manera en la pista, pero enhorabuena a mi rival. Simplemente ha sido un mal día en la oficina, supongo, para mí. Lamento mi nivel de tenis en comparación con los entrenamientos de estos días", ha concluido Djokovic.

Estas declaraciones avivan aún más la polémica que lleva presente desde que se empezó el torneo. Cabe recordar que, por primera vez en 25 años, Indian Wells ha decidido cambiar la pista y eso ha provocado muchas críticas por parte de los jugadores. Carlos Alcaraz fue el primero, le siguió Medvedev y ahora es Novak el que carga contra esta decisión.