La tenista española Rebeka Masarova dio una de las grandes sorpresas del cuadro femenino del US Open ganando en primera ronda a la griega Maria Sakkari por 6-4, 6-4, que estaba dentro del Top-10.

Durante el partido que duró una hora y 28 minutos de juego llamó la atención el momento en el que Sakkari se dirigió al juez árbitro que olía a marihuana en la pista. "El olor, oh Dios mío... creo que era hierba y que el olor venía del parque", comentó.

Posteriormente en rueda de prensa manifestó que "era cannabis". "No me afectó de ninguna manera, fue sólo un comentario, no tiene nada que ver con el partido", justificó.

La griega además remarcó que esa misma sensación le llegó en el entrenamiento del lunes: "También lo olí ayer en el entrenamiento, pero es irrelevante".

"No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera...lo único que te importa es ganar el partido. No le presté mucha atención", asumió.

¿Se puede fumar marihuana dentro del US Open?

Dentro de las pistas de juego está totalmente prohibido fumar, pero desde 2022, en Nueva York se legalizó el consumo, por lo que el olor procedente del parque al que se refería Maria Sakkari era tan intenso que se coló en el partido.

Las instalaciones del Billie Jean King Tennis Center se encuentra el Corona Park, del barrio de Queen's, zona donde es habitual el uso de la marihuana entro los jóvenes.

De hecho, Rebeka Masarova dijo en rueda de prensa que el cuadraba lo que sintió su rival: "En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa".

Kyrgios también lo denuncio en la edición de 2022, pero fue distinto, porque en ese caso un aficionado de la grada estaba fumando, y se generó gran polémica.