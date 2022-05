El próximo 22 de mayo arranca Roland Garros y a falta de sólo diez días Rafa Nadal ha encendido todas las alarmas. El español cayó ante Shapovalov y en varias fases del partido se pudo apreciar que cojeaba. Las sensaciones no eran buenas.

Nadal cayó ante el canadiense en tres sets, yendo de menos a más. En el último set Shapovalov se llevó 16 de los últimos 19 puntos del partido. Un dato que demuestra que Nadal estaba sufriendo mucho en el partido.

Será la primera vez que el manacorí se plante en París sin haber ganado un torneo antes en tierra. Cayó en Madrid y ahora lo ha hecho en Roma, todavía muy lejos de su mejor forma física.

En la rueda de prensa posterior aclaró que no estaba lesionado: "¿Si voy a ir a Roland Garros? No estoy lesionado. Soy un jugador que vive con una lesión constante".

"Eso es mi día a día. Es difícil, la verdad... y claro que a veces me cuesta aceptarlo. Volví a tener mucho dolor en el pie y ya está. Aún queda tiempo. Es triste, porque venía jugando mejor, sintiéndome bien en los entrenos... y volver a esto es duro, porque no hay nada que se pueda hacer. No se sabe si descansar o los entrenamientos van mejor. Solo queda aceptarlo y luchar", ha dicho Nadal.