Nuevo golpe para Nadal. El español se perderá el Open de Australia después de sufrir un pequeño desgarro muscular durante su regreso en Brisbane en la semana pasada.

"En este momento no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelo de regreso a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", aseguró Nadal en un comunicado a través de su cuenta en X.

El español también explica que ese desgarro muscular no se ha producido en la misma zona en la que tuvo la lesión. "Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia".

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada", añadió el tenista.