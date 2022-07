Rafa Nadal se tuvo que retirar de Wimbledon y no disputar las semifinales ante Nick Kyrgios debido a su lesión en el abdominal. Esos dolores le llegaron en cuartos ante el estadounidense Fritz, pero a pesar de ello pudo continuar y ganar el partido.

Se vivieron incluso momentos de angustia. Su familia, desde la grada, le pidió que abandonara. Pero Nadal no se iba a rendir. A semifinales no llegó. Un día antes anunció que no participaría. Y a pesar de ello recibió muchas palabras de elogio por lo que había hecho en cuartos de final.

John McEnroe ha sido una de las personalidades del tenis que más ha alucinado con las gestas del balear en este 2021, donde ha levantado dos Grand Slams: Open de Australia y Roland Garros.

"Es un modelo a seguir para los demás tenistas por su lucha y esfuerzo, porque no es nada fácil que con 36 años ganes el Abierto de Australia y Roland Garros, y llegues a semifinales de Wimbledon", dice en 'Tennis365'.

"Nunca había visto a nadie como él. Pensé que Jimmy Connors se había esforzado mucho hasta que vi a Rafael Nadal. Es la mayor cualidad que tiene", comenta McEnroe.

"Todos sabemos que es un jugador increíble. Pero el hecho de que pueda salir y hacer ese tipo de esfuerzo, jugar y jugar, es algo a lo que la gente aspira, pero es muy difícil de lograr", sentencia el extenista.