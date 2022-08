"Es una estupidez que no le dejen jugar". Así ha calificado John McEnroe la exclusión de Novak Djokovic del US Open por no estar vacunado contra el coronavirus. Todavía no es oficial, pero todo apunta que el serbio tampoco participará en este Grand Slam tal y como ocurrió en el Open de Australia. El serbio no aparece en el cartel promocional del torneo.

McEnroe, en declaraciones a 'Marca', se ha referido a ello: "Es lo más parecido a una broma. Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma".

"Novak puede llegar a 25 grandes, pero a la parte tenística hay que añadirle el aspecto mental. No es fácil entrenar sin saber cuándo o qué vas a poder jugar de tu calendario previsto. Tardó cuatro meses en recuperar su cabeza después de todo lo que le pasó en Australia en el mes de enero", comenta.

Con respecto a Rafa Nadal, está convencido de que terminará el año como número 1 del mundo: "Sí que creo que terminará como número uno, me sorprendería mucho si no pasa. Es increíble para él que pueda conseguirlo si tenemos en cuenta el largo tiempo que estuvo parado en 2021 por la lesión en el pie".

"Rafa siempre hace cosas que no te crees que vayan a suceder y por eso está considerado como el mejor o uno de los mejores de la historia. No jugó la semifinal de Wimbledon por la rotura abdominal, pero no le vi tan mal en el partido con Coric en Cincinnati. Con todos mis respetos a ese torneo, a Nadal lo que le preocupa es el US Open", detalla.

¿Quién sustituirá al Big Three?

McEnroe cree que no hay relevo... y destaca el papel de Carlos Alcaraz: "Si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Alcaraz. Es un atleta increíble, pero al mismo tiempo no es muy alto si se compara con Zverev o Medvedev. Casi todos los nuevos juegan de la misma manera, con un patrón de tenis rápido, pero Carlos tiene algo distinto".

"Parecía que Daniil (Medvedev) iba a ser un jugador consistente, por lo visto el año pasado, pero no sé si le está afectando la guerra o qué le pasa exactamente", indica.