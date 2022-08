Existe desde hace años una lucha entre Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer por ver qué tenista es el que gana más Grand Slam. Ahora mismo, Nadal lidera la clasificación con 22 títulos, seguidos de los 21 de Djokovic y los 20 de Federer. Sin embargo, Ivan Lendl, un extenista ganador de ocho Grand Slam, ha calificado de "injusta" la lucha entre el español y el serbio.

"Es fascinante verlo y seguirlo, no sólo para la gente del mundo del tenis, sino para todos los demás, los espectadores, los aficionados", comenta Lendl en una televisión croata. El extenista lamenta la ausencia de Federer por lesión, que le ha alejado de la cabeza: "En este momento, Roger parece estar fuera de juego, porque lleva mucho tiempo sin jugar y es el más veterano".

"Lo único que lamento un poco es que la lucha se vea afectada de alguna manera por la política en este momento, debido al tema de la vacunación. Sólo espero que dentro de 20 años no lo veamos a través de ese prisma, que no estemos seguros de quién es el más grande por culpa de la política", explica Lendl.

El croata cree que la lucha entre el de Manacor y el serbio es "injusta" ante la imposibilidad de Djokovic de jugar Grand Slam como el Open de Australia por no vacunarse: "Si Novak gana el mayor número de Grand Slam a pesar de eso, creo que tendremos una respuesta. Si Rafa gana un título más, creo que tendrá que responder a la pregunta sobre la vacunación y el hecho de que Novak no pueda jugar. Y no creo que eso sea justo".

Ya se anunció que Novak no jugaría el Masters 1000 de Montreal al no estar vacunado y todo parece indicar que ocurrirá lo mismo con el US Open, que se jugará entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.

Por último, asegura que le gustaría que hubiera mas ventaja entre ellos y no se decanta por nadie: "En realidad me gustaría que alguien tuviera una ventaja de dos, tres o cuatro títulos en la cima, y no me importa quién sea, no tengo un favorito".