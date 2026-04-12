El llamativo plan de Sinner para la final de Montecarlo ante Alcaraz: "Quería enfrentarme a Carlos porque..."

El italiano mostró cierta satisfacción cuando supo que iba a jugarse otro título contra Carlitos. Más allá de intentar levantar otro trofeo, Jannik tiene otro objetivo con Roland Garros en el horizonte.

Hay mucho en juego en la final del Masters 1.000 de Montecarlo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugarán un nuevo título y el número uno del mundo. Ambos se enfrentarán de manera oficial por primera vez esta temporada.

Sinner llega lanzado. Tras un inicio de año con algunas dudas, el italiano se ha consolidad en un nivel de juego muy sólido que le ha llevado ha conquistar los dos últimos torneos. Indian Wells y Miami han sido testigos de una resurrección que han llevado a Sinner a ser el tenis más en forma del momento.

Alcaraz comenzó arrasando conquistando el Open de Australia y el ATP de Doha. Sin embargo, en los últimos torneos, ha sido el propio Carlos el que ha reconocido no encontrarse tan suelto sobre la pista. Alguna evidencias de ello son ciertos 'enfados' que el murciano ha protagonizado con él mismo en pleno partido.

Montecarlo cobra especial importancia al tratarse del primer torneo de tierra batida de la temporada. Sinner ha reconocido antes de la final que tenía ganas de jugar con Carlos por un motivo en concreto y que tiene que ver con el próximo 'Grand Slam' que se disputará en poco más de un mes.

"Estoy muy contento de enfrentarme a él antes de Roland Garros porque quiero ver en qué necesito mejorar", asegura Jannik en declaraciones para 'Tennis Channel'. El número dos del mundo ya piensa en cómo batir a Alcaraz con la final de Roland Garros de 2025 aún en el recuerdo.