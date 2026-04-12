Autocrítica de Alcaraz y llamativa preparación antes de la final ante Sinner: "No he golpeado..."

El número uno ha alcanzado la final de Montecarlo, donde se medirá con el italiano, para lo que está llevando a cabo una preparación muy intensa dejando una destacas imagen al término de su semifinal con Vacherot.

Carlos Alcaraz es un fuera de serie y lo ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de estos años. El murciano volvió a ganar en el Masters 1000 de Montecarlo ante Valentin Vacherot y ya se encuentra en la final. Se enfrentará a Jannik Sinner, en el primer duelo oficial entre ambos este 2026.

Tras la semifinal, Carlos volvió a sorprender en rueda de prensa, al explicar por qué se fue a entrenar justo después del partido: "Salí de la pista y Samuel me dijo que había reservado cancha y que golpeara un poco para estar listo para mañana". Un entrenamiento completamente enfocado en comenzar a preparar la final del domingo.

"Hoy no he golpeado la pelota como quería. Y el saque igual. Acabé no sacando tan bien", explicaba el número uno, en un ejercicio importante de autocrítica a pesar de la victoria. El murciano es consciente de la vitalidad de la final de Mónaco y desde el primer momento se centró en solventar sus facetas más flojas ante el monegasco.

Para cerrar se reafirmó en su decisión y se encargó de dejar claro que el duelo ante Sinner será mucho más que una final de Masters 1.000. Para ello afirmaba su intención de llegar lo mejor preparado posible: "Lo mejor que puedo hacer, jugándome el torneo, es irme de la cancha sintiendo que golpeo bien la pelota de cara a mañana".