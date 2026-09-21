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Hasta 2032

Oficial: Luis de la Fuente renueva como seleccionador español

El seleccionador español campeón del mundo y de Europa seguirá en su cargo al menos hasta el año 2032, cuando se dispute la Eurocopa.

Luis de la Fuente Luis de la FuenteGetty

Luis de la Fuente seguirá siendo el seleccionador hasta el año 2032. La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado en un comunicado que el campeón del mundo y de Europa seguirá durante seis años más en el cargo.

La etapa de Luis de la Fuente con España está siendo gloriosa: se ha proclamado campeón del mundo y de Europa. También levantó el título de la Nations League.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ha celebrado el acuerdo: "Buscamos un proyecto de estabilidad y confianza. Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes. Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la Selección y después de catorce años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF".

De esta manera, De la Fuente será seleccionador en la Eurocopa de 2028, el Mundial 2030 y la Eurocopa de 2032.

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