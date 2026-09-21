Increíble reflexión de una exnúmero uno sobre Alcaraz: "Sentí escalofríos con Carlos cuando..."

Kim Clijsters, extenista belga, se rindió a la actitud del número tres del mundo cuando cayó en cuartos de final del US Open. Asegura que Carlos es un auténtico "regalo" para el tenis.

Carlos Alcaraz volvió a competir en el US Open de hace tan solo unas semanas. El murciano volvía tras casi cinco meses de inactividad por una lesión muy delicada que sufrió en su muñeca derecha en el Conde de Godó.

Carlitos volvió dando mucho espectáculo y se plantó en cuartos de final del torneo dejando un muy buen tenis. A medida que iban pasando las rondad, el de El Palmar era cada vez más favorito pero se topó con Ben Shelton.

El norteamericano eliminó a Carlitos tras una excepcional actuación pero hubo una imagen del murciano que llamó especialmente la atención. En el saludo con Shelton, Carlos sonreía. Un gesto que ha despertado la admiración y los elogios de grandes personalidades del tenis.

Kim Clijsters, exnúmero uno del mundo, se ha rendido a Alcaraz y a su actitud llegando incluso a resaltar la suerte que tiene el tenis de ver un jugador cómo él: "Esa foto suya después de una derrota desgarradora, y teniendo una sonrisa de oreja a oreja. Su barbilla estaba en alto. Me da escalofríos solo de pensarlo. ¡Qué regalo para el tenis!".

"Recorriendo los pasillos, lleva la cabeza en alto, saluda a todos los que pasan. No puedo enfatizar suficientemente lo raro que esto es en el tenis. Una vez que llegas a cierto estrato de fama... con capucha, cabeza abajo, aislado, gente a tu alrededor. Él es lo opuesto a eso. Un unicornio total", reconoce Clijsters en el podcast 'Love All'.

La extenista señala lo importante que es para Alcaraz que nunca pierda es actitud: "Para él y su equipo especialmente, va a ser tan importante proteger eso. Porque tienes a los tiburones en el circuito que intentan quitarte cosas. Va a ser tan importante para él conservar esa alegría".

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