Marc Márquez, sin pelos en la lengua: señala a sus grandes rivales por el Mundial de MotoGP

Tras el Gran Premio de Austria, donde terminó quinto, el ilerdense destacó los cuatro nombres que rivalizan con él por el título.

Tras el Gran Premio de Austria, la clasificación de MotoGP se ha comprimido aún más. Jorge Martín salió del Red Bull Ring como líder con 306 puntos.

A 12 se sitúa Marc Márquez, que a su vez tiene 30 unidades de ventaja sobre Marco Bezzecchi y 60 sobre Pedro Acosta.

Cuatro pilotos están en apenas 72 puntos, lo que son menos de dos Grandes Premios de los siete que quedan.

Y, para Marc, ahí está el corte de los candidatos al título, sobre todo tras la victoria de Acosta en Austria.

"Desde que KTM retomó el desarrollo de sus motores, Pedro Acosta es otro rival por el Mundial", señaló en declaraciones a 'GPOne'.

El de Cervera cree que el título no se decidirá hasta los compases finales del campeonato: "Creo que los cuatro (Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y él) estaremos muy cerca en las últimas carreras".

"Desde que KTM retomó el desarrollo de sus motores en Silverstone, Acosta vuelve a disponer de una moto competitiva. Eso lo convierte en otro rival por el Mundial", ha zanjado.