La llamativa imagen de Alcaraz con Sinner tras perder en Montecarlo: "Te voy a ver..."

El murciano no quiso perderse el tradicional salto a la piscina que protagoniza el campeón del torneo. Jannik mostró algo de respeto sobre la altura a la que debía saltar.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han dejado claro la buena relación que tienen. A pesar de ser máximos rivales en la pista, fuera de ella se comportan como dos colegas. Además, ninguno tiene problema en deshacerse en elogios hacia el otro si la ocasión lo requiere.

En Montecarlo, tanto Jannik como Carlos se dedicaron emotivos mensajes de respeto tras la final. Alcaraz reconoció la superioridad del italiano sobre una superfícies (tierra) en la que se supone que es donde más sufre Sinner.

El italiano también felicitó el esfuerzo al ya número dos del mundo. Carlitos dejó una llamativa imagen tras la final. No se quiso perder el tradicional salto a la piscina que hace el campeón de Montecarlo tras alzarse con el título.

"Te voy a ver ahí arriba", le decía Carlos a Jannik mientras este subía por el trampolín. El italiano, además, mostró un cierto temor a saltar desde tan arriba en un nuevo episodio de la gran relación que mantienen los dos mejores jugadores del mundo.