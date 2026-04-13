Las claves de Sinner para vencer a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

El tenista italiano comentó en una breve entrevista posterior a su triunfo los tres aspectos por los que se vio beneficiado a la hora de batir a Alcaraz en la final.

Carlos Alcaraz no pudo con Jannik Sinner. El tenista español cedió ante el nuevo número uno del mundo en dos sets (7-6 (5), 6-3) y perdió su puesto en el ranking ATP tras 66 semanas en lo alto. Tras más de dos horas de encuentro, el de San Cándido alzó el trofeo y analizó las claves para batir a Carlos.

Más allá de su preparación tras la gira estadounidense en la que se llevó los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, Sinner se ha visto beneficiado del clima europeo para conseguir su primer triunfo en tierra batida este 2026.

La sensación térmica húmeda en pista y unas temperaturas más bajas que en Miami o California permitieron al italiano jugar con más comodidad. Incluso, las condiciones medioambientales fueron un punto a favor de su estilo de juego, ya que limitaron el bote de la pelota al tocar el suelo.

Por último, Sinner añadió en una breve entrevista después de su victoria que "haber recuperado el break con el que empecé ambos sets" fue clave para su confianza, y con ello mejoró su rendimiento a la hora de sacar durante el tie-break del primer set.

Ahora, tras acumular una racha bastante positiva en los últimos tres torneos, Sinner ha confirmado su ausencia en el Torneo Conde de Godó (Barcelona) con tal de descansar. "Quiero relajarme un poco", comentó el número uno a 'Ziggo Sport'.