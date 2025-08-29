Jannik Sinner desgrana el mayor punto fuerte de Carlos Alcaraz

El italiano ha explicado que el murciano "tiene muchas soluciones y estilos de juego que puede ofrecer y con los que puede resolver problemas".

"Es lo que le gusta a la gente"

Tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner ya están en tercera ronda del US Open tras vencer ambos en tres sets a Mattia Bellucci y Alexei Popyrin respectivamente.

Nadie duda de que ambos están un par de escalones por encima del resto del circuito y todo apunta a que los dos se repartirán los Grand Slams de, al menos, el próximo lustro.

De hecho, ambos se procesan una gran admiración mutua y el último en ponerlo de manifiesto ha sido el italiano, que ha destacado la versatilidad de Carlitos.

"Es un jugador muy completo, sin duda. Lo hemos visto en muchas ocasiones, al ganar Roland Garros, Wimbledon y aquí. Eso demuestra que sabe jugar en cualquier superficie", explicó en rueda de prensa.

Además, destaca su consistencia: "He visto su último partido y está jugando muy, muy bien, sin fallar casi ningún golpe por el momento. Así que tiene confianza. Eso hace que sea muy difícil jugar contra él, porque tácticamente preparas los partidos de diferentes maneras, dependiendo de dónde juegues".

"Es el gran favorito en todos los torneos en los que juega porque tiene muchas soluciones y estilos de juego que puede ofrecer y con los que puede resolver problemas", añadió.

"Pero sí, hay muchas, muchas cosas que hacen que sea tan difícil jugar contra él, pero es genial para el deporte. Es bueno tener a alguien como Carlos, entretenido y fantástico de ver, y eso es lo que le gusta a la gente. Es genial tenerlo", zanjó. ¿Veremos un nuevo Alcaraz-Sinner en la final del US Open?