Carlos Alcaraz, con tan solo 21 años, ya ha ganado tres Grand Slam y cuenta con 14 títulos en su palmarés, sin duda, unas cifras increíbles para la edad que tiene. El último triunfo ha sido en Roland Garros, donde ha logrado imponerse ante Alexander Zverev de una manera solvente.

El español logró remontar la final después de perder dos sets seguidos contra el alemán, y como dijo en la rueda de prensa después del partido: "Se gana mucho de cabeza, si estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades, ni puedas ganar un torneo Grand Slam. Si no muestras una fortaleza mental, no ganas Grand Slams".

Después de su triunfo, reconocidas figuras del deporte español como Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza o Pau Gasol, reconocieron el mérito del murciano de haber logrado su primer Roland Garros. Entre ellos, también hubo hueco para célebres nombres como el de la leyenda del tenis, Boris Becker.

El seis veces campeón de Grand Slam, ha ensalzado la figura de Carlos Alcaraz tras su ardua victoria en Roland Garros. Becker elogió el gran nivel en el que se encuentra Carlos Alcaraz y no le tembló el pulso al compararlo con Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

"En mi opinión, (Alcaraz) es mejor a los 21 años de lo que eran Nadal, Djokovic o Federer a la misma edad. Y luego, la forma en que se presenta, simplemente tiene que gustarte", ha expresado el tenista alemán.

Para concluir, Becker también tuvo unas bonitas palabras para el rival de Alcaraz en la final, Alexander Zverev, con el que también quedó absolutamente sorprendido: "Qué batalla de gladiadores entre dos jugadores fantásticos. La final tuvo todo lo que hace latir más rápido el corazón del tenis. Felicitaciones a Alcaraz. Qué luchador, qué jugador. Un respeto enorme por Alexander Zverev, qué torneo".