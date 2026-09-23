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Europa contra el resto del mundo

Laver Cup: todos los horarios de los partidos de Europa con Alcaraz y Rafa Jódar

Este viernes arranca la Laver Cup en el duelo entre Europa y el resto del mundo con el protagonismo español de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la Laver Cup Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la Laver CupGetty

La Laver Cup se celebra este fin de semana en Londres con la presencia española de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Un año más llama la atención la ausencia de Jannik Sinner en el equipo de Europa.

Dirigidos por Yannick Noah, el equipo europeo está formado por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud.

El resto del mundo, entrenados por Andre Agassi, lo componen Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo.

El equipo de Agassi es el actual campeón del torneo. Se llevó la edición del año pasado, además de la de 2022 y 2023.

Europa, por su parte, salió campeona en 2017, 2018, 2019, 2021 y 2024.

Los partidos, que se jugarán a tres sets, arrancan el viernes con la más que probable presencia de Carlos Alcaraz, que es el tenista con más victorias en la Laver Cup.

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