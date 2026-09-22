Señalan el mayor error de Carlos Alcaraz: "No creo que lo vaya a cometer dos veces"

Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo, considera que el murciano debe haber aprendido a dosificar su cuerpo tras estar cuatro meses y medio de baja.

Tras arrancar la temporada 2026 ganando el Open de Australia, Carlos Alcaraz jugó Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Barcelona, donde su cuerpo dijo basta.

El actual número 3 del mundo sufrió una lesión en la muñeca derecha que le dejó fuera de Roma, Madrid, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Toronto y Cincinnati, reapareciendo en el US Open.

El propio Alcaraz aseguró en rueda de prensa que a partir de ahora se perderá algunos torneos para ganar tiempo de descanso.

Justo eso es lo que Greg Rusedski ha señalado como el gran error que ha cometido Carlitos esta temporada: no dosificar su cuerpo.

"Creo que la salud es tu mayor riqueza y tienes que priorizar lo que es importante para ti. ¿Se trata de ganar la mayor cantidad de torneos importantes? ¿Se trata de ganar la mayor cantidad de títulos? ¿Se trata de ser el número uno al final del año? Y ahí es donde tienes que sentarte con el equipo y analizar esas cosas, y creo que lo lograrán", ha señalado en su podcast.

A pesar de que Sinner también ha caído lesionado, el exnúmero cuatro del mundo le pone de ejemplo: "No creo que Carlos vaya a cometer el mismo error dos veces. Y creo que Sinner, hasta ahora, ha llevado su carrera de forma impecable, salvo por un pequeño contratiempo con las rodillas, que creo que fue el resbalón en Wimbledon en la primera ronda. Pero no nos lo va a demostrar".

"En el Abierto de Australia, hubo una gran noticia cuando [Alcaraz] rompió con Juan Carlos Ferrero y luego ganó el Abierto de Australia por primera vez. Pero también jugó mucho durante la temporada baja previa al torneo. Creo que ahí es donde tiene que ser un poco más implacable. Menos partidos de exhibición, menos tiempo, un pequeño descanso, alejarse del juego y luego retomar el entrenamiento correctamente", ha zanjado.