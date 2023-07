Nyck Kyrgios se mostró más activo que de costumbre en sus redes sociales. El tenista australiano explicó en Twitter que aún sigue con molestias físicamente, lo que hace que solo haya podido disputar un partido en este 2023: "Desafortunadamente mi cuerpo no está preparado para competir aún". "Mi muñeca aún no está cerca de estar libre de dolor", confesó.

Acto seguido, el atormentado Kyrgios, sacó pecho de sus estadísticas con los saques para demostrar que sigue siendo un experto en esta faceta: "Dejadme que os recuerde esto antes de que abráis la boca", escribió.

En la publicación salen varios de los líderes de la clasificación general de la ATP, y el australiano aparece por delante de ellos, siendo el líder en saques y en puntos bajo presión: "Tengo buena media en esto, no lo olvidéis".

Lemme remind you before you open your mouth pic.twitter.com/ZbxdMgS6Gp