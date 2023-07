Hace 14 años, Rafa Nadalconquistó el Open Castilla y León-Villa de El Espinar, un torneo que Rafa a través de un vídeo este miércoles reconoció le dio "un importante impulso" a su carrera.

Allí, su tío, y exentrenador, Toni Nadal recogió el premio de una réplica exacta que su sobrino logró en 2003, y desveló cómo se encuentra su sobrino: "Rafa está bien, de vacaciones, con ganas de saltar a la pista en 2024".

En cuanto a la pregunta que se hacen todos los amantes del tenis sobre su estado emocional, Toni Nadal dio un mensaje tranquilizador: "Está con ilusión por volver y retirarse en pista", confirmó.

Si todo va igual de bien, es probable que en algún momento se enfrente a Carlos Alcaraz, y el tío de Rafa reconoció que el año que viene va a ser complicado hacerle frente: "Esperemos que Alcaraz nos deje ganar algo entonces".

20 years after @RafaelNadal clinched the Challenger title in Segovia, Toni Nadal receives a replica of the trophy in recognition 🏆 #ATPChallenger | @Tenis_Espinarpic.twitter.com/kkHmcdNKuo