Es de sobra conocido que Nick Kyrgios es un tenista atormentado, y en ocasiones eso le ha supuesto tener diferencias con respecto a otros. Uno de los momentos más polémicos de su carrera fue elpelotazo que el dio a Rafa Nadalen pleno partido de segunda ronda de Wimbledon.

El australiano ha vuelto a manifestarse sobre aquello cuatro años después cuando un aficionado le preguntó si se disculparía con Nadal por lo sucedido en Wimbledon en 2019. Nick tiene cero arrepentimiento: "No. Lo dije en serio". Aquel partido terminó ganándolo el tenista manacorí por 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (3).

En la rueda de prensa posterior, el australiano confesó que fue "a propósito". "¿Cuántos Grand Slam tiene? Puede aguantar un golpe en el pecho", expresó.

"¿Por qué debería disculparme? ¿le golpeé? Le di con la raqueta y gané el punto. No me importa, no tengo por qué disculparme", añadió Kyrgios. Tras ese gesto, los siguientes duelos entre Rafa y el australiano fueron de alto voltaje.

Kyrgios??

Can you apologise to Nadal too?

The 22 Grand Slam Champion 🏆

Journalist: “Did you aim it straight at Nadal?”

Kyrgios: “I was going for him, yeah. I wanted to hit him square in the chest. I’m not going to apologise “