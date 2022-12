En una entrevista en el medio australiano '7News', Nick Kyrgios ha repasado la actualidad tenística y, como es habitual en él, ha dejado varios titulares a analizar.

Por un lado, al 'aussie' le pidieron que realizara un pronóstico para los Grand Slams de 2023 y, de primeras, se descartó a él mismo: "No me veo como nuevo ganador de Grand Slam el año que viene".

"Rafa Nadal ganará Roland Garros y Djokovic probablemente gane Wimbledon, a menos que yo pueda pararle, que no lo sé. Djokovic es tan dominante que, al menos que alguien eleve su nivel en el Open de Australia o el US Open, no le veo perdiendo. Creo que Daniil Medvedev podría ganarle", añadió.

Por otro lado, celebró el regreso del serbio al Abierto de Australia después de que en 2022 no pudiera jugar al no estar vacunado.

"Djokovic está sano, listo para jugar y dar espectáculo delante de nuestros aficionados y nuestro país. Somos unos afortunados en tenerle. En mi opinión es el mejor tenista del mundo. Me llena de orgullo recibirle de nuevo y que muestre el gran tenista que es", afirmó.

"Ningún torneo está completo del todo si no está Djokovic en él. Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, ellos son el monstruo de tres cabezas al que todos queremos ganar", añadió, dejando una definición más que curiosa del 'Big Three'.

Para concluir, Kyrgios incidió en cómo se comportó con Djokovic hace justo un año: "Novak sabe que fui la única persona que le defendió cuando tuvo un problema en la vida real. Siento el respeto ya que, cuando alguien hace eso por ti, cuando habla sobre ti y te defiende delante de un país entero, es cuando te ganas el respeto, no cuando te comportas con los otros sobre una pista de tenis".