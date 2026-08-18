Jódar se rebela contra sus críticos: ¡aparece en el partido ante Tabilo con una bolsa llena de zapatillas!

Al tenista madrileño, que sigue avanzando rondas en el torneo de Cincinnati, se le criticó después de que tuviera que atarse los cordones en el anterior partido.

Es la imagen del torneo de Cincinnati. El joven Rafa Jódar, que está asombrando al mundo del tenis, apareció en su partido contra Alejandro Tabilo con una bolsa llena de zapatillas. Un gesto lleno de rebeldía contra sus críticos.

Todo tiene una explicación. En el anterior encuentro contra Denis Shapovalov, su rival le criticó por perder tiempo. A Jódar se le habían roto los cordones.

Y eso no le volvería a ocurrir. Por eso Jódar, quizá en modo irónico, asomó en la pista con varios pares de zapatillas.

Eso sí, no las necesitó. El madrileño ganó por la vía rápida a Tabilo: 6-1, 6-1 y ya está en los octavos de final del torneo.

Su próximo rival será el italiano Flavio Cobolli, séptimo cabeza de serie. Otro partido de altura para Jódar.

Son ya 49 victorias en lo que va de temporada. Un número increíble para un tenista de apenas 19 años.

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