La FIFA cesa a Kevin Lamour tras criticar el plan de Infantino para abrir el Mundial a inversores privados

Los detalles La FIFA ha cesado a Kevin Lamour tras sus críticas al proyecto de Gianni Infantino para abrir el Mundial a inversores privados. El exdirectivo de la UEFA había denunciado que la iniciativa respondía a "intereses personales".

La FIFA ha cesado al francés Kevin Lamour como director de operaciones tras criticar públicamente el proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, impulsado por Gianni Infantino y respaldado por Donald Trump. El cese, adelantado por 'The Athletic' y confirmado por 'L'Équipe', se hizo efectivo el 17 de agosto de 2026. Lamour, quien llevaba menos de dos años en la FIFA, había calificado la iniciativa como una respuesta a "intereses personales" y cuestionó el liderazgo de Infantino. A pesar del riesgo, Lamour afirmó estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus críticas. Su salida se produce en medio del debate sobre el futuro del Mundial.

La FIFA ha cesado al francés Kevin Lamour como director de operaciones después de que el directivo criticara públicamente el proyecto para abrir el Mundial de fútbol a inversores privados, una iniciativa impulsada por el presidente de la organización, Gianni Infantino, y respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El cese, adelantado por 'The Athletic' y confirmado este lunes por 'L'Équipe', se hizo efectivo el 17 de agosto de 2026. Lamour, de 45 años, llevaba menos de dos años en la FIFA y había expresado a finales de julio su oposición al proyecto en un comunicado en el que cuestionaba abiertamente la iniciativa promovida por Infantino.

Un portavoz de la FIFA confirmó a 'L'Équipe' que "la relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026". La organización añadió: "La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro".

Lamour había calificado el proyecto de privatización como una iniciativa que respondía a "intereses personales" y había reclamado que no siguiera adelante. "Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante", afirmó en referencia a Infantino.

El directivo francés también cuestionó el liderazgo del presidente de la FIFA y criticó el rumbo que, a su juicio, ha tomado la organización. "Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", declaró el pasado julio.

Lamour había desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol europeo antes de incorporarse a la FIFA. Fue ejecutivo de la UEFA y ejerció como mano derecha del entonces presidente del organismo, Michel Platini, entre 2007 y 2015.

Pese al riesgo de perder su puesto, Lamour aseguró que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus críticas. "Aunque pierda mi trabajo en la FIFA, al menos podré dormir tranquilo", afirmó entonces.

Su salida se produce así apenas unas semanas después de que hiciera públicas sus discrepancias con Infantino y en pleno debate sobre el futuro modelo de financiación y gestión del Mundial.