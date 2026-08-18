Ahora

CONFLICTO

La FIFA cesa a Kevin Lamour tras criticar el plan de Infantino para abrir el Mundial a inversores privados

Los detalles La FIFA ha cesado a Kevin Lamour tras sus críticas al proyecto de Gianni Infantino para abrir el Mundial a inversores privados. El exdirectivo de la UEFA había denunciado que la iniciativa respondía a "intereses personales".

La FIFA cesa a Kevin Lamour tras criticar el plan de Infantino La FIFA cesa a Kevin Lamour tras criticar el plan de Infantino Agencia EFE

La FIFA ha cesado al francés Kevin Lamour como director de operaciones después de que el directivo criticara públicamente el proyecto para abrir el Mundial de fútbol a inversores privados, una iniciativa impulsada por el presidente de la organización, Gianni Infantino, y respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El cese, adelantado por 'The Athletic' y confirmado este lunes por 'L'Équipe', se hizo efectivo el 17 de agosto de 2026. Lamour, de 45 años, llevaba menos de dos años en la FIFA y había expresado a finales de julio su oposición al proyecto en un comunicado en el que cuestionaba abiertamente la iniciativa promovida por Infantino.

Un portavoz de la FIFA confirmó a 'L'Équipe' que "la relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026". La organización añadió: "La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro".

Lamour había calificado el proyecto de privatización como una iniciativa que respondía a "intereses personales" y había reclamado que no siguiera adelante. "Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante", afirmó en referencia a Infantino.

El directivo francés también cuestionó el liderazgo del presidente de la FIFA y criticó el rumbo que, a su juicio, ha tomado la organización. "Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", declaró el pasado julio.

Lamour había desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol europeo antes de incorporarse a la FIFA. Fue ejecutivo de la UEFA y ejerció como mano derecha del entonces presidente del organismo, Michel Platini, entre 2007 y 2015.

Pese al riesgo de perder su puesto, Lamour aseguró que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus críticas. "Aunque pierda mi trabajo en la FIFA, al menos podré dormir tranquilo", afirmó entonces.

Su salida se produce así apenas unas semanas después de que hiciera públicas sus discrepancias con Infantino y en pleno debate sobre el futuro modelo de financiación y gestión del Mundial.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra total entre Vivas y el Gobierno: el presidente de Ceuta amenaza con acudir a los tribunales si la crisis no se resuelve en 30 días
  2. Ayuso dice ahora que no ha "pedido" una residencia oficial tras la polémica del ático: "No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones"
  3. Puente vuelve a cargar contra el rey por la foto con Negre: acusa a la Casa Real de "cruzar una línea roja" y dice que su jefe de Estado "no le tocaría ni con un palo"
  4. Optimismo con cautela en el incendio de Riglos: el Monasterio de San Juan de la Peña está fuera de peligro y los vecinos esperan volver pronto a sus casas
  5. Las incógnitas de la salud de Trump: uno de los cardiólogos que trabajó para la Casa Blanca aviva las preocupantes dudas sobre su estado
  6. Un tiroteo en Isla Cristina (Huelva) deja tres muertos, entre ellos un menor