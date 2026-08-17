La Comunidad de Madrid no concede la cautelar y el Rayo no podrá jugar en Vallecas ante el Alavés

Foto de archivo del estadio de Vallecas, donde no se podrá jugar este jueves el partido Rayo Vallecano-Alavés.

Los detalles El partido ante el Alavés de este jueves se disputará finalmente en el Estadio de Butarque de Leganés. Una decisión que ha molestado a los aficionados, que han adelantado que "no acudirán" a Butarque.

La Comunidad de Madrid ha denegado la medida cautelar solicitada por el Rayo Vallecano para jugar en el Estadio de Vallecas contra el Alavés, por lo que el partido se disputará en el Estadio de Butarque de Leganés. A tres días del debut liguero como local, el Rayo no podrá jugar en su estadio, mientras los técnicos de la Comunidad siguen trabajando en un informe sobre las mejoras necesarias. Las peñas del Rayo han expresado su descontento y han anunciado que no asistirán a partidos en otros estadios, criticando la falta de información de la directiva sobre la duración de esta situación.

La Comunidad de Madrid no ha concedido este lunes la medida cautelar solicitada por el Rayo para jugar en el Estadio de Vallecas el partido de LaLiga ante el Alavés este jueves, según informaron fuentes de la consejería de Deportes de la CAM.

A tres días de su debut liguero como local, el Rayo no podrá hacerlo en el Estadio de Vallecas tras denegarle la medida cautelar que había presentado este lunes a la Comunidad de Madrid -propietaria de la instalación-, al considerar que el recinto estaba "apto", por lo que el encuentro ante el Alavés este jueves se disputará finalmente en el Estadio de Butarque de Leganés.

Asimismo, las fuentes informaron de que los técnicos de la Comunidad continúan trabajando en el informe sobre las mejoras que son necesarias en el estadio del club franjirrojo. Después de que el club barajara las opciones de El Plantío en Burgos o Butarque en Leganés, la opción elegida fue la del estadio del conjunto pepinero.

Una decisión que no ha gustado a la afición y desde la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADVR ya adelantaron que "no acudirán" a Butarque o a cualquier otro estadio que no sea el de Vallecas, cuando ejerzan de locales.

Las peñas criticaron a la directiva que preside Raúl Martín Presa por lo que consideran falta de información sobre cuántos partidos tendrán que jugarse fuera de Vallecas. "Tomamos esta importante decisión porque consideramos que atravesamos un momento crítico en el que debemos hilar muy fino para salvar al Rayo Vallecano de esta crisis institucional, así como defender nuestros derechos como abonados", concluye el comunicado.

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