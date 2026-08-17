Un mito de MotoGP explica por qué Marc Márquez es superior al resto

Ramón Forcada, histórico ingeniero de la categoría reina, ha destacado que el ilerdense es el que tiene "menos puntos débiles".

"Si tú no estás al 100%..."

A pesar de no arrancar la presente temporada de la mejor manera debido a las secuelas de la lesión que sufrió en el GP de Indonesia 2025, Marc Márquez sigue más que vivo en el campeonato.

El de Cervera, que llegó a estar a más de 100 puntos del líder, está a 40 unidades de Jorge Martín y muchos le ven como el gran favorito a pesar de la diferencia.

En el podcast 'Fast and Curious', Ramón Forcada ha analizado la superioridad de Márquez en MotoGP.

El histórico ingeniero de la categoría reina la resume de una manera muy simple: "Marc es el que tiene menos puntos débiles que los demás a la hora de pilotar".

Y eso que no es el piloto que era antes de su lesión en Jerez 2020: "Si tú no estás al 100%, no puedes poner la aerodinámica más agresiva, yo creo que en total le perjudica".

A pesar de ello, le ve como un 'pionero': "El que inventó el salto de moto a moto en el flag to flag, que luego lo prohibieron. El primero que puso discos de carbono en agua fue él".